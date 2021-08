Carlino – Mihajlovic-Klopp, comandanti agli opposti

Alle 16 un inedito Bologna-Liverpool con due sfide da 60’. Primo incrocio anche tra i tecnici: Sinisa ama dividere, Jurgen unisce tutti

I rossoblù infatti non avevano mai affrontato il Liverpool e Sinisa non si era mai confrontato con Jurgen Klopp. I due sono molto diversi: ex grande giocatore e uno che ama dividere e cercare nemici da combattere il tecnico serbo, calciatore mediocre ma bravissimo, guascone, ironico, sarcastico e sorridente con tutti l'allenatore tedesco. Entrambi amanti del calcio offensivo, oggi ad Evian, in Francia, si sfideranno in due gare da 60'. Sarà il primo match diretto tra le due società. Ma la storia dei felsinei con le squadre inglesi è ricca di capitoli. Nel 1922 sei rossoblù furono prestati alla rappresentativa emiliana per affrontare, il 28 maggio al campo di viale Fontanelli a Modena, il Liverpool campione d’Inghilterra, che per la prima volta usciva dal paese: finì con un rotondo 6-1 per gli inglesi. Il Bologna si sarebbe rifatto con gli inglesi nel ‘37: battendo il Chelsea al Trofeo delle Esposizioni di Parigi. L’8 marzo del ’67 poi, dopo il 3-1 al West Bromwich Albion, il Bfc sarebbe diventata la prima italiana a battere un’inglese a casa loro.