Carlino – Mihajlovic incontra i senatori per compattare il gruppo

Il retroscena prima della partita con l’Empoli

Un gruppo che cerca di compattarsi per uscire dalla crisi. Infatti venerdì sera, il tecnico serbo aveva incontrato i senatori rossoblù Soriano, De Silvestri, Arnautovic e Skorupski: per parlare, confrontarsi e chiedere aiuto ai suoi giocatori più fidati. In campo, i rossoblù hanno dimostrato di essere con l’allenatore, come confermato da Arthur Theate nel post-partita: “Abbiamo pareggiato, e almeno il fatto di non aver subito gol è molto importante per la testa. Siamo scesi in campo con fiducia, intensità e concentrazione ma non abbiamo fatto gol e se non segni non porti a casa i tre punti. La sfida con l’Empoli non era facile anche per il momento che stiamo attraversando come squadra. Volevamo iniziare un nuovo campionato. La mentalità e l’atteggiamento sono quelli giusti, sono sicuro che i gol arriveranno”. Piccolo record positivo per il Bologna che con la partita di ieri è arrivata a quota 8 gare senza subire reti in campionato.