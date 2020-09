Carlino – Mihajlovic cerca ancora il vero Bologna

Non una prestazione esaltante per il Bologna contro l’Entella in quello che è stato l’ultimo test estivo prima del via al campionato. Lunedì sera contro il Milan servirà qualcosa di diverso e non c’è molto tempo per migliorare.

Per il Carlino c’è stata la preoccupante percezione che Palacio e compagni avrebbero potuto giocare altre due ore senza trovare la via della porta, anche se i processi costruiti sulle amichevoli hanno gambe fragili. Ma se da un lato la squadra non ha preso gol nelle prime due uscite, anche se gli avversari non erano da Serie A, Mihajlovic al termine della sfida ha ripetuto ancora una volta l’esigenza di acquistare una punta. L’obiettivo è il ventenne Supryaga, anche se chiedere a un duemila di fare subito la differenza è pretendere troppo ma almeno sarebbe una nota diversa rispetto al trentottenne Palacio, ancora uno volta uno dei pochi a salvarsi sabato