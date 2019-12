Carlino – Mihajlovic a Lecce rivive una vera vigilia

Il Bologna oggi giocherà a Lecce, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Dopo oggi pomeriggio i rossoblu andranno in vacanza, per poi riprendere il campionato il 6 gennaio contro la Fiorentina. Importante è dunque una vittoria contro i salentini per chiudere bene l’anno. I rossoblu stanno decisamente meglio ora, e gran parte del merito va attribuito ovviamente a Sinisa Mihajlovic. Tutto parte sempre da lui. Il tecnico serbo non è ancora assolutamente guarito dalla malattia, ma da qualche settimana a questa parte sta cominciando a vedere la luce. Usando la massima cautela, è innegabile che le sue condizioni di salute siano decisamente migliorate.

Ecco quindi che quella di oggi a Lecce sarà la prima vera trasferta della stagione per il mister. La prima ufficiale fu a Verona la 1^ giornata, ma in quell’occasione Sinisa era “un morto che cammina”. La seconda fu a Torino contro la Juventus, ma anche lì l’allenatore era decisamente debilitato. In entrambe le situazioni fu la sua forza di volontà a fare la differenza. Oggi invece no. Mihajlovic sta meglio, e quella di ieri è stata la prima vera vigilia di un match da maggio a questa parte. Lo dimostrano anche i 2500 km percorsi in due giorni, partendo da Bologna ed arrivando a Lecce facendo scalo a Belgrado. Il ragionamento è semplice, anche se ovviamente è doveroso essere prudenti: se Mihajlovic avesse sentito di non poter fare affidamento su condizioni di salute stabili, allora non avrebbe fatto questa viaggio – considerato assurdo fino a neanche un mese fa.

Fonte: “Carlino”