Carlino – Mihaijlovic a pranzo con Bonaccini

Pranzo in centro tra Mihajlovic, Bonaccini e Fenucci

A volte ci si può ritrovare anche in compagnia di chi appartiene ad opposte fazioni politiche.

E' ciò che conferma il pranzo d'eccezione di giovedì al ristorante Diana, in pieno centro, tra il presidente di regione Stefano Bonaccini, già presente in comune alla cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria, e l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, assieme all'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.