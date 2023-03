Carlino – Mercato: occhi su Boniface

Si chiama Victor ed è nigeriano, come Osimhen , classe 2000. E’ di due anni più giovane del crack del Napoli e come il più famoso connazionale di mestiere fa la punta' scrive Marcello Giordano che traccia l'identikit del nuovo obiettivo di mercato del Bologna.

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sono infatti sulle tracce di Victor Boniface, 22 anni che ha vestito le maglie di Bodo Glimt e ora di Royale Union Saint Gilloise in Belgio. Gli emissari rossoblù lo seguono da due anni e soprattutto in questa stagione il ragazzo è esploso con 7 gol e 4 assist in 25 partite. Non ci sono trattative in atto, ma evidentemente a Casteldebole ci si guarda attorno anche per la situazione di MarkoArnautovic, escluso anche dal match con la Lazio.