Carlino – Mercato, giorni caldi per Orsolini

La situazione di mercato attorno a Riccardo Orsolini

Il Bologna, per evitare cessioni last minute, ha fissato in sabato una ipotetica dead line dopo la quale non cedere nessuno. Su Orsolini ci sono gli interessamenti di Torino, Fiorentina e Lazio e se tutto questo si tramutasse in una offerta concreta di 15 milioni il giocatore sarebbe messo di fronte ad una scelta: restare o partire. Va detto che il Bologna non ha mai espresso chiaramente la volontà di cederlo e il giocatore cambierebbe aria di fronte solo ad un salto di qualità tecnico.