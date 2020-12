Carlino – Medel vuole esserci contro la sua ex squadra

Gary Medel proverà ad esserci dal primo minuto contro l’Inter, sua squadra per 3 stagioni, dal 2014 al 2017, con cui ha collezionato 91 presenze e 1 gol.

Reduce da un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo, Medel sta tornando al suo livello di forma, mettendo benzina nelle gambe nei minuti finali a Genova e nella partita di Coppa Italia contro lo Spezia, quando ha giocato 100 minuti. Il Pitbull farà di tutto per giocare la partita di Milano, che sia da difensore centrale oppure a centrocampo. Mihajlovic però non vuole rischiare ulteriori ricadute, e quindi probabilmente Medel partirà ancora dalla panchina, così come anche Andrea Poli.

Fonte-Carlino