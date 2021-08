Carlino – Medel in Spagna, ma per motivi familiari

Il cileno ha ottenuto due giorni di permesso: non ci sarà a Lignano

Gary Medel non ci sarà questa sera a Lignano Sabbiadoro per l'amichevole contro il Pordenone : il cileno ha chiesto due giorni di permesso per risolvere un problema familiare, ed è volato in Spagna per raggiungere moglie e figli.

Permesso accordato dal Bologna, anche perchè il rapporto tra il capitano del Cile e Sinisa Mihajlovic vive sul filo di un equilibrio sottile, come sottolinea il Resto del Carlino quest'oggi in edicola. Il ciclo di Medel in rossoblù sembra ormai concluso, e i minuti in campo contro il Liverpool lo testimoniano: l'assurdo penalty procurato è la fotografia di un calciatore ormai ai margini. Il Pitbull parte dietro nelle gerarchie del tecnico serbo, che a Pinzolo non ha perso tempo per mettere le cose in chiaro: sia allenatore che club considerano conclusa l'avventura bolognese del cileno. Il nodo della sua partenza è però legato all'ingaggio, 1,6 milioni difficili da piazzare: anche perchè Medel è solo uno dei tanti esuberi in cerca di una sistemazione da qua alla chiusura del mercato.