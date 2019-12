Medel era diffidato, salta il Milan

L’unica nota stonata della partita vinta con il Napoli è l’ammonizione di Gary Medel, dal momento che il cileno era diffidato salterà la partita con il Milan.

Sinisa Mihajlovic contro i rossoneri dovrà dunque rivedere il centrocampo non avendo a disposizione uno dei giocatori più esperti della rosa. Assenza che pesa considerando che contro i partenopei sono scesi in campo dall’inizio, escludendo Da Costa, tutti gli over 30 della squadra. Inoltre, sarà curioso capire le scelte che lo staff tecnico farà mercoledì in Coppa Italia contro l’Udinese.