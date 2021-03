Carlino – Medel e Dominguez, slitta il rientro in patria

La prossima sosta per le nazionali risparmierà qualche viaggio e qualche partita ad alcuni giocatori rossoblù. La Conmebol, federazione calcistica sudamericana, ha deciso di rinviare a data destinarsi le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, a causa della pandemia.

Medel e Dominguez rimarranno così a Casteldebole anche dopo la partita di Crotone, non riunendosi rispettivamente a Cile e Argentina. I due giocatori sono entrambi reduci da problemi fisici e non al meglio della condizione, e questa sosta sarà utile per il recupero completo in vista della fine del campionato. Sospiro di sollievo per Sinisa Mihajlovic che potrà lavorare sui due calciatori, evitando eventuali ricadute.

