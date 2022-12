Carlino – Medel-Arna subito di corsa Thiago vuole il massimo

Thiago Motta potrà di nuovo lavorare con tutti i big della rosa, soprattutto con i senatori Arnautovic e Medel, tra i più impiegati fino a qui: 1.141 minuti in campo per Medel, 1.103 per Arnautovic. Appena sbarcati, i giocatori hanno sostenuto i primi test atletici e metabolici, infatti le foto li hanno ritratti con il boccaglio per valutare il consumo di ossigeno. C’è stata una fotografia della condizione atletica di tutti per poter calibrare i carichi di lavoro, che da qui in avanti diventeranno duri per tutti. ‘Da oggi anche Medel e Arnautovic affronteranno settimane piene di sedute di allenamento doppie, secondo un menù di lacrime e sangue’ scrive il Carlino