Carlino – Medel al centro della difesa

Gary Medel torna titolare dopo lo stop che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese e mezzo. L’ultima partita fu proprio a Benevento quando il cileno sostituì Danilo come difensore centrale al fianco di Tomyiasu. L’esperimento durò poco, perchè dopo pochi minuti fu costretto a uscire per una lesione muscolare al polpaccio. Oggi pomeriggio contro lo Spezia, Mihajlovic e Medel ci riprovano. Il turnover ragionato del tecnico serbo permetterà ad alcuni giocatori di ritrovare la condizione mettendo benzina nelle gambe, e il Pitbull è uno di questi. Rientrato in gruppo la settimana scorsa, ha dimostrato di essere già pronto entrando nei minuti finali contro la Samp. Medel offre più garanzie a Sinisa sulla costruzione del gioco dal basso rispetto a Danilo, avendo più piede, ma meno centimetri in area. E questo non è un fattore da sottovalutare: il Bologna ha preso 4 reti da calcio da fermo. Ma la voglia di Mihajlovic di provarlo come difensore c’è, soprattutto vista l’insistenza del giocatore di giocare in quel ruolo. Il Bologna ha di nuovo il suo Pitbull al centro della difesa.

Fonte: Carlino