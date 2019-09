Carlino – Mancini: “Per me è sempre un’emozione tornare qui”

Roberto Mancini torna a Bologna e parla alla stampa proprio da Casteldebole, luogo in cui giunse per la prima volta quarantadue anni fa, impossibile quindi che nelle parole del tecnico non ci sia una certa nostalgia per quell’ambiente che lo accolse quando era praticamente ancora un bambino e lo lanciò nel calcio che conta: “Per me è sempre un’emozione tornare qui, perché mi tornano in mente i tempi che furono. Se penso che non avevo nemmeno quattordici anni quando arrivai.”

