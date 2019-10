Mancini: “Mihajlovic sta facendo qualcosa di straordinario”

“Mihajlovic sta facendo qualcosa di straordinario: non è facile allenare dall’ospedale, ma lui può. Era già in panchina alla prima a Verona, ma non sono sorpreso: sapevo che avrebbe fatto di tutto per esserci. Ci siamo visti due settimane fa all’Olimpico e l’ho trovato decisamente meglio rispetto alle ultime volte: gli abbiamo anche regalato la maglia verde dell’Italia, un pezzo unico. Noi due avremo litigato almeno 20 volte, ma succede anche a chi si vuole bene. La prima volta che ci siamo incontrati era in Coppa Campioni, lui giocava nella Stella Rossa: dissi subito al presidente Mantovani di prenderlo, perché era chiaro che avesse grandi qualità. Nel 1994 finalmente arrivò alla Sampdoria. Adesso però deve solo avere pazienza e seguire le cure”.

