Carlino – Manca lo sponsor? “Metteteci l’Avis”

Il Bologna non ha ancora un main sponsor per la prossima stagione.

Le nuove divise rossoblù sono state presentate senza il consueto sponsor sul fronte, dopo che Liu Jo si è tirata indietro. Allora Claudio Rossi, presidente dell’Avis Provinciale, lancia la proposta: mettere il logo dell’Associazione Italiana Volontari del Sangue per sensibilizzare la popolazione. “Lo sport, il calcio su tutti, può sdoganare messaggi importanti per la comunità” scrive Rossi, “soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come questo”. Il Bfc è quasi certo di trovare uno sponsor per la prima di campionato contro il Milan e, in vista di sabato contro l’Entella, non ci saranno probabilmente i tempi tecnici per attuare questa proposta. Lo riporta il Carlino.