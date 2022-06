Carlino – L’ottima annata del Settore Giovanile e il rinnovo di Daniele Corazza

Il Settore Giovanile del Bologna è reduce da una fantastica stagione. In primis, la cavalcata trionfale dell’Under 17 che ha vinto lo scudetto nella finale contro l’Inter. Under 18 che è arrivata in finale, Under 15 in Final Four e Primavera che ha conquistato la salvezza giovando sontuosamente il girone di ritorno. Sarà decisiva la prossima settimana per il futuro del Settore Giovanile rossoblù, dove Sartori e Di Vaio si confronteranno anche per decidere se prolungare il contratto di Daniele Corazza, responsabile del Settore Giovanile in scadenza questo 30 giugno. Dopo l’ottima annata molto probabilmente verrà confermato. I capi rossoblù penseranno anche ad eventuali rinforzi visto che Magnani è destinato a far parte dello staff di Mihajlovic.