Carlino – L’orange di moda con Van Hoojidonk

Per l'attaccante si attende solo la firma: sarà il terzo olandese della squadra

Chiede un Bologna più serbo Sinisa Mihajlovic, ma sicuramente ne avrà uno più olandese. Aspettando Arnautovic e messi in stand-by sia Lyanco che Kolarov, i rossoblù accolgono Sydney Van Hoojidonk, da qualche giorno in città con il papà in attesa di visite mediche e firma.