Carlino – Linea difensiva inedita per Motta contro il Monza

Secondo il Resto del Carlino la coppia centrale di difesa sarà formato da Sosa e Posch. I due sono coloro che hanno lavorato maggiormente assieme durante la settimana. L'ipotesi Medel centrale sembra molto remota. Il difensore austriaco è pronto ad affrontare la sua prima partita da centrale da quando è arrivato Thiago Motta sulla panchina rossoblù. Sulla fascia destra Cambiaso appare abbastanza sicuro del posto da titolare: per lui sarebbe la terza presenza consecutiva dal primo minuto dopo quelle contro Spezia e Fiorentina. L'alternativa è De Silvestri che da qualche giorno è rientrato dopo uno stop di un mese per l'infortunio al soleo. Sulla corsia mancina la questione è ormai tutta greca: Lykogiannis è in vantaggio, al momento, sul connazionale Kyriakopoulos. Quest'ultimo potrebbe essere impiegato eventualmente anche come esterno alto a sinistra.