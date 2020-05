Carlino – L’Europa riparte: in campo anche la Spagna

Dopo la Germania, la maggior parte dei paesi europei ha già deciso di ripartire. Il modello tedesco funziona, sia da un punto di vista sportiva che economico. Mentre quindi l’Italia aspetta l’ok dal governo per ripartire a metà giugno, tanti altri campionati hanno già deciso. Su tutti la Spagna: ieri il governatore Sanchez ha dato l’ok per tornare in campo nella settimana dell’8 giugno, probabile quindi che il primo match si giochi venerdì 12. Ma non è finita qui, anzi.

Ieri sono ripartite anche Repubblica Ceca e Ungheria, mentre a fine maggio sarà la volta di Danimarca, Polonia e Serbia. Il 4 giugno tornerà in campo il Portogallo; nello stesso weekend anche i campionati di Grecia, Slovenia, Croazia e Montenegro. Il 12 giugno, infine, la Turchia, la cui ripartenza sarà seguita soprattutto dall’Uefa in virtù della finale di Champions League di fine agosto ad Istanbul. Si rammarica quindi la Francia, l’unico campionato dei big 5 ad aver forse chiuso i battenti troppo presto (così come Olanda, Belgio, Cipro, Gibilterra, Scozia e Galles). Oltre all’Italia, infatti, lavora per ripartire a giugno anche l’Inghilterra.

Fonte: “Carlino”