Le soste non sorridono al Bologna

E’ risaputo che le soste per le nazionali, almeno a questo punto del campionato e quando frammentano così tanto il calendario, non sono amiche degli allenatori, ma talvolta possono diventare l’occasione per recuperare i giocatori infortunati e dare la possibilità ad altri di inserirsi negli schemi.

Sfortunatamente non è questo il caso del Bologna dato che quest’anno le pause stanno generando un infortunio dietro l’altro, sia sul campo di allenamento che sui terreni internazionali.

A settembre fu Danilo ad infortunarsi e nelle quattro partite senza il brasiliano il Bologna ha subito 7 reti. Ora è accaduto a Medel e Tomiyasu, se per il primo si teme una lesione muscolare, dal giappone fanno sapere che per il terzino del Bologna questa è la natura dell’infortunio. Medel rientrerà a Bologna domani e si sottoporrà agli esami, ma entrambi vanno verso il mese di stop. Ai nazionali si aggiunge anche Mattia Destro e anche per lui si prevede uno stop di una trentina di giorni.

Lo riporta Il Resto del Carlino.