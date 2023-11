Carlino – Le sfide di Thiago Motta per l’Europa

Sebbene non l'abbia mai dichiarato ufficialmente, l'inizio positivo del suo Bologna sta spingendo Thiago Motta a sognare l'Europa come possibile obiettivo stagionale del Bologna, che da qui fino alla prossima sosta delle nazionali dovrà dare segnali importanti in merito alle proprie ambizioni.

Secondo il Carlino, infatti, il Bologna starebbe viaggiando a mille, forse pure meglio di quello che direbbero le sue potenzialità, e quello contro il Torino sarà il primo di 17 impegni che vedranno i rossoblù coinvolti in un percorso di crescita, cercando di tenere questo ritmo che potrebbe permettere ai felsinei di ambire concretamente all'Europa. Da questo passerà la nuova sfida di Thiago Motta, che nelle giornate successive alla sosta per le nazionali ha rimediato un pareggio in trasferta e una vittoria arrivata non senza fatica contro il Frosinone, a conferma di come questo gruppo possa migliorarsi ulteriormente.