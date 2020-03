Carlino – Le rivelazioni del Bologna: i gol di Bani, la personalità di Schouten

Il difensore è arrivato in estate dal Chievo per appena 2,5 milioni di euro. Il Bologna lo ha acquistato convinto che potesse essere un buon gregario, ma in poco tempo ha scalato le gerarchie. Con Tomiyasu spostato a destra e Denswil che al centro non ha mai convinto, il classe 1993 è diventato il partner insostituibile di Danilo. Dopo due stagioni ai clivensi – in cui non aveva mai segnato – Bani ha già messo a segno 4 gol con la maglia rossoblu. Oltre ad esser bravo in marcatura e nelle letture, il centrale è anche un’arma in più nei calci piazzati: è il terzo marcatore della squadra dopo Orsolini e Palacio.

