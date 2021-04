Carlino – L’attacco di Mihajlovic: “Mancini ha sbagliato a mandare Soriano in tribuna”

"I numeri dicono che è il migliore centrocampista in A, ma in nazionale non è stato neppure andato in panchina"

"Mancini molto attento alle vicende del Bologna? Se lo fosse stato non avrebbe chiamato Soriano per mandarlo tre volte in tribuna: non me lo aspettavo. I numeri dicono che Roberto oggi è il miglior centrocampista italiano e invece vedo che in queste tre partite, contro nessuno, ha giocato gente che ha fatto due gare di campionato. Non mi sembra giusto, Soriano non se lo merita: a saperlo prima sarebbe stato meglio che fosse rimasto con noi a Casteldebole. Parlo da allenatore del Bologna e da amico di Mancini. Al posto di Soriano io lo avrei mandato a quel paese e sarei tornato a casa. Forse ho sbagliato a non dirlo prima a Mancini, neanche ci ho pensato: mi è venuto da dirlo qua, perché mi dispiace davvero per il ragazzo". Parlando poi della gara, il tecnico serbo ha aggiunto: "Non accetto la mentalità di chi pensa che con una grande come squadra come l’Inter non abbiamo nulla da perdere: possiamo perdere tre punti e anche la faccia, come ci è successo con la Roma. Domani è impossibile sbagliare atteggiamento, altrimenti i miei giocatori dovrebbero tutti cambiare mestiere. E' successo con il Crotone e quel primo tempo non l’ho digerito. Troppi alti e bassi, che non voglio più vedere nelle dieci partite che restano da giocare: altrimenti è un casino". Infine un chiuso su Skov Olsen e Medel: "Skov in nazionale si è svegliato: vediamo se adesso torna a dormire. Gary? Se sta bene di fisico e di testa per noi è fondamentale, sennò ho qualche dubbio". Dubbio che purtroppo è diventato certezza, visto che il cileno non è stato convocato per un fastidio muscolare.