Carlino – Lampo di Sansone

Ieri sera l'obiettivo era quello di evitare figuracce dopo quanto accaduto lo scorso anno contro la Ternana, e così è stato: un solo gol fatto ma tante occasioni create dalla squadra di Mihajlovic, che in difesa non ha rischiato praticamente nulla. Al Dall'Ara ieri sera erano presenti circa 11.000 tifosi, che come riporta Il Resto del Carlino erano lì per applaudire Mihajlovic e chiedere ad Arnautovic di restare il leader di un gruppo che deve crescere. Vedremo Marko cosa sceglierà di fare.