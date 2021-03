Carlino – Lamela o Arnautovic, non sono solo sogni, Sabatini: “Sono nomi che vagliamo”

Il sogno proibito di Walter Sabatini si chiama Erik Lamela, come ammesso ieri dallo stesso direttore dell’area tecnica rossoblù: “E’ uno dei nomi che stiamo vagliando. Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto”.

L’ingaggio da 4,5 milioni netti parrebbe proibitivo, ma il contratto in scadenza nel 2022 con il Tottenham , qualora il giocatore accettasse la sfida e l’idea di spalmare l’ingaggio, potrebbe rendere il sogno. Bisognerà aspettare per il “Coco”, così come per Marko Arnautovic, altro contratto in scadenza nel 2022 con lo Shangai: “Era un nome che non doveva uscire e purtroppo è uscito. Le telefonate sono state tante. Di sicuro vogliamo prendere 2-3 giocatori importanti, che migliorino il livello medio della squadra e chi sta attorno”. Profilo diverso è quello invece di Lassine Sinayoko dell’Auxerre: “Sarebbe un ragazzo forte in prospettiva e un acquisto possibile, ma dobbiamo guardare un po’ più in alto”.

Fonte-Carlino