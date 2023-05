Carlino – La valigia di Bulgarelli sarà donata dalla Fanep al Bologna

A riportare il fatto è il Resto del Carlino, che ripercorre la storia di questo oggetto. Come detto, la valigia fu utilizzata da Bulgarelli durante il Mondiale in Cile. Il numero 22 impresso sopra è lo stesso che il campione rossoblù aveva sulla schiena durante il suo debutto in maglia azzurra. Si tratta di Italia-Svizzera 3-0 del 7 giugno 1962, nella quale Bulgarelli firmò una doppietta. La sorella Luigia l'aveva custodita per molti anni, fino a quando nel 2010, in occasione dell'intitolazione del campo sportivo di San Pietro in Casale al fratello, la donò alla Fanep. Adesso il cerchio si chiuderà: "Speriamo che un giorno possa essere in bella mostra nel museo rossoblù. In questi anni non l'abbiamo messa mai all'asta, perché non volevamo che finisse in mano a un privato" ha detto il professor Franzoni, presidente della Fanep. In questo modo confida che il Bologna possa aiutare l'associazione con una donazione.