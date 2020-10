Carlino – La strategia di Saputo

Il Bologna, verso la fine del mese effettuerà l’assemblea dei soci. Saputo, nell’ultime telefonate con la dirigenza ha fatto sapere di sperare di poter essere presente domenica 18 alla sfida con il Sassuolo. L’ultima volta a Bologna fu in febbraio, prima del lockdown. Ora attende notizie dal Canada. Perché, qualora il Canada dovesse togliere l’obbligo di quarantena di rientro dall’Italia, Saputo arriverà o con il Sassuolo o nelle settimane successive.

Per la stagione scorsa, la dirigenza rossoblù aveva concordato a una perdita di 15 milioni, in virtù degli investimenti effettuati per rinforzare la rosa nel gennaio 2019, quando i rossoblù militavano in zona retrocessione. Il 30 giugno vantava 32 milioni di ammortamenti per gli acquisti. Poi è arrivato il Covid, la sospensione del campionato e la ripresa estiva, che ha spostato i pagamenti di Sky per 13-14 milioni dal bilancio di giugno a quello prossimo. Il passivo è così salito intorno ai 45 milioni. Dal Canada, Saputo ha stabilito che non ci sarà un aumento di capitale, ma il patron garantirà finanziamenti in conto capitale, per circa una ventina di milioni di euro. Venti milioni che vanno ad aggiungersi ai 152 investiti dal magnate canadese da quando ha acquistato il Bologna e ai quali si aggiungeranno i 20 milioni per lo stadio e i 40 che garantirà per ottenere il finanziamento dal Credito Sportivo per il restyling del Dall’Ara.

L’estate prossima, quindi, imporrà qualche sacrificio, ovvero la cessione di un paio di giocatori. I ricavi serviranno a coprire le perdite a bilancio e a finanziare il mercato successivo. Anche per questa ragione il Bologna ha deciso di non cedere i suoi giovani di prospettiva e di puntare su di loro, nel tentativo di valorizzarne il più possibile.

Saputo, dunque, ha pianificato tutto. Immettere denari per garantire la stagione corrente, fare cassa con un paio di giovani e affidare alle capacità di Sabatini e Bigon nuovi investimenti per rilanciare il Bologna.

