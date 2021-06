Carlino – La Primavera deve battere la Roma per evitare i playout

I ragazzi di Luciano Zauri in campo oggi alle 15 contro i giallorossi

Oggi alle 15 la Primavera allenata da Luciano Zauri scenderà in campo contro la Roma al Centro Tecnico Niccolò Galli.

Sarà l'ultima opportunità per i rossoblù di evitare i playout. Per farlo, il Bfc dovrà fare un risultato migliore di quello che farà il Torino sul campo della Samp, visto che i granata sono appaiati agli emiliani a quota 27, ma hanno gli scontri diretti a favore. In caso contrario, il Bologna dovrà giocarsi la permanenza nel campionato Primavera 1 contro la Lazio ai playout.