Carlino – La linea Fenucci: “No a cessioni last minute”

L’ad avvisa i club interessati a Tomiyasu e Orsolini: "Dipende da offerte e tempi". E ammette: "Con Arnautovic aspettative più alte per tutti"

"In questa stagione partiamo con delle aspettative. L’arrivo di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni come Arnautovic è un grande impegno, ha un ingaggio che è fuori dalle dimensioni abituali della nostra società, ma siamo convinti che sia la mossa giusta per alzare l’asticella", parola dell'Ad rossoblù, che si è soffermato anche sul mercato che verrà: "Per ora la squadra è completa, se ci saranno uscite, da qui in poi i calciatori saranno sostituiti. Tomiyasu? Può rimanere a Bologna e non è l’unico calciatore oggetto di interesse. Al momento non ci sono trattative avviate in maniera concreta. Ma è chiaro che stiamo investendo da anni e che prima o poi qualche cessione potrebbe profilarsi. E il discorso che faccio per lui vale anche per Orsolini, ma comunque se verrà venduto qualcuno non sarà all'ultimo minuto: serve tempo per rimpiazzare certi giocatori". Un Bologna che alza l'asticella dunque, e che avverte le pretendenti ai propri talenti che il tempo stringe.