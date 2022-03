Carlino – La Fortitudo crede nella volata salvezza

Da oggi sono in vendita i biglietti per la gara tra Fortitudo e Cremona, fondamentale in chiave salvezza. L’evento si terrà domenica 3 aprile, quando verrà meno ogni tipo di limitazione in materia di capienza degli impianti. La Effe non vede...

Redazione TuttoBolognaWeb

Da oggi sono in vendita i biglietti per la gara tra Fortitudo e Cremona, fondamentale in chiave salvezza. L’evento si terrà domenica 3 aprile, quando verrà meno ogni tipo di limitazione in materia di capienza degli impianti. La Effe non vede il suo PalaDozza pieno di tifosi dal lontano 9 febbraio 2020. Per l’Aquila ritrovare il proprio pubblico significa dare una svolta positiva alla stagione, al di là di come si concluderà. Prima di questo scontro importantissimo ai fini della classifica, la Fortitudo affronterà Sassari in Sardegna. Si punta ad avere la squadra al 100% con i recuperi di Gabriele Procida e soprattutto del play Durham. I Biancoblù, però, non sono pienamente padroni del loro destino, bisognerà vedere cosa succederà nelle gare tra Napoli e Brindisi e tra Cremona e Treviso.