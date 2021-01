Carlino – La Fiorentina offre Duncan, ma spara alto per il riscatto

Il Bologna a breve ufficializzerà l’acquisto del difensore centrale Soumaoro e ora manca l’attaccante. Sono questi i ruoli in cui i rossoblù vogliono concentrarsi in questa finestra di mercato, a meno che non ci siano opportunità in altri zone di campo.

Infatti, nelle ultime ore, la Fiorentina ha offerto a diverse squadre, tra cui anche il Bologna, il centrocampista Duncan che la viola lascerebbe partire in prestito gratuito con diritto di riscatto a 16 milioni. Cifra ritenuta troppo alta per un giocatore sul quale la dirigenza rossoblù ha sempre espresso un gradimento. A frenare il Bologna è il fatto che un suo eventuale arrivo rischierebbe di togliere spazio a giovani che in questa stagione si stanno affermando, ma una chiacchierata con la Fiorentina e l’agente è stata comunque fatta. Questo anche perché se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per qualcuno dei gioielli, allora l’idea potrebbe tornare buona.

Fonte: Carlino