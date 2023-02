Bologna ci crede: l’Europa invade le strade

La classifica sorride, ma il successo a Firenze esalta la gente rossoblù. «Dopo tredici anni finalmente mangiamo una Fiorentina a Firenze!», così si esprime Maurizio Odorici sull'estalante 1-2 ai viola. Seguono diversi auspici ma soprattutto calma e gesso, perché questo Bologna non può permettersi troppa euforia. E in effetti a descrivere perfettamente gli ultimi anni del Bologna e Michelle Martina Branca, che riassume le ultime stagioni con un «vorrei, ma non posso». Tuttavia, Motta pare aver dato una quadra differente, e soprattutto rivitalizzato Orsolini, come sottolineato da Andrea Roda.

C'è chi ammette che si aspettava di essere più avanti nel ciclo Saputo, ma tornare a sognare l'Europa è sempre qualcosa di bello per qualcuno che ha visto lo scudetto del '64 come Paolo Barbieri, titolare della storica formaggeria del Mercato delle Erbe. Passi avanti compiuti anche dall'operato di Giovanni Sartori, secondo Massimo Coviello. In generale, per tutti sognare non è più proibito, anzi, e l'atmosfera di caldo entusiasmo può essere soltanto una motivazione in più per questa squadra che sta facendo sognare tutti i propri tifosi.