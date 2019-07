Carlino – La chance di El Kaouakibi

Il bello dei ritiri estivi è anche la possibilità di conoscere storie nuove, giovani di prospettiva alla loro prima, vera, grande chance. Questo è il caso di Hamza El Kouakibi, il giovane classe ’98, nato a Bentivoglio da genitori marocchini, è uno dei talenti grezzi della difesa rossoblu, tanto forte da aver attirato su di sé le attenzioni della Juventus, che voleva inserirlo nella trattativa per Orsolini, salvo poi il rifiuto del Bologna, che ha inserito Frabotta per accontentare le richieste dei bianconeri.

Il ragazzo è reduce dall’esperienza alla Pistoiese dove ha sorpreso tutti, concludendo una stagione da vero protagonista con 30 presenze e ben 3 gol. El Kouakibi nasce come centrale di difesa, ma in Toscana si è sviluppato molto come terzino, è un giocatore statuario alto 195cm, ha scelto la nazionale marocchina, ma parla il bolognese da vero madrelingua, ed è pronto a giocarsi a Castelrotto le sue chance con i rossoblu, anche se la realtà dei fatti vedrà probabilmente una sua cessione in prestito in Serie B, dove potrà completare il proprio processo di maturazione.

Per il Bologna un nuovo enfant prodige che potrà in futuro regalare grandi soddisfazioni.