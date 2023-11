Carlino – Juventus su Ferguson, ma il Bologna chiude le porte per gennaio

In questo avvio di campionato, Lewis Ferguson si è confermato come uno dei calciatori più importanti dello scacchiere di Thiago Motta , non soltanto per i suoi 3 gol e 3 assist, ma anche per il suo dinamismo e per l'impatto che porta all'attacco. Non c'è dunque da sorprendersi per il fatto che la Juventus sia interessata alle sue prestazioni.

Secondo quanto confermato dal Carlino, infatti, nonostante il recente rinnovo con il Bologna a 500mila euro fino al 2027 (con opzione per il 2028), Giuntoli avrebbe confermato il suo interesse per rinforzare subito un reparto di centrocampo segnato dalle squalifiche di Pogba e Fagioli (il primo per doping, il secondo per calcioscommesse). La società rossoblù ha però chiuso le porte alla Vecchia Signora in vista del mercato invernale, in quanto non sembrerebbe intenzionata a cedere uno dei suoi migliori giocatori a gennaio, rimanendo in linea con la filosofia tenuta da Sartori all'Atalanta. Non è da escludere che Ferguson possa partire per una cifra molto remunerativa, ma a patto che il calciatore resti in rossoblù fino a giugno.