Italia, la decisione sull’amichevole contro l’Inghilterra

L’Italia, a sue spese, lo ha capito. Tanti altri paesi europei, no. Ne è dimostrazione la decisione della Federazione Inglese di disputare regolarmente l’amichevole contro l’Italia in preparazione agli Europei, al momento anch’essi confermati. La squadra di Mancini è formata quasi interamente da giocatori di Serie A: secondo il decreto nazionale imposto dal governo, nessuno potrebbe uscire dalla propria città. La Figc dovrà però trovare per loro una soluzione. Da capire dunque le modalità con cui gli azzurri arriveranno in Inghilterra e, soprattutto, quello che avverrà dopo il match.

In ogni caso, ad oggi l’amichevole contro i Tre Leoni è confermata. L’Inghilterra al momento si trova in una situazione molto differente rispetto al Bel Paese, e reputa giocabile la partita. Salvo diversa comunicazione nei giorni a venire, l’Italia sarà di scena a Wembley il 27 marzo: il match si dovrebbe giocare addirittura a porte aperte. Il 31 dello stesso mese, poi, gli azzurri si trasferiranno a Norimberga, dove a porte chiuse affronteranno la Germania.

Fonte: “Carlino”