Carlino – Il rinnovo di Thiago Motta si fa attendere

Con il mercato invernale che si fa sempre più vicino, la dirigenza del Bologna è sempre più intenzionata a firmare il rinnovo di Thiago Motta entro Natale, in modo da poter programmare al futuro a breve termine per la seconda metà del stagione e per quella successiva, ma tutt'ora non arrivano conferme da parte del tecnico rossoblù.

Nemmeno in occasione di questa sosta delle nazionali, infatti, è arrivata una notizia in merito all'imminente rinnovo di Motta, e sia Fenucci, sia il tecnico stesso hanno confermato più volte la volontà da parte di entrambe le parti di non esporsi con i media in merito alle trattative e che soltanto quando e se ci saranno novità importanti, le faranno pubbliche. Secondo il Carlino, Motta parrebbe non avere urgenza immediata nel rinnovo a differenza della dirigenza, che prima ancora della questione economica è interessato ad avere garanzie sul progetto tecnico.