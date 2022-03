Saputo – Il rilancio del Bologna dopo il rischio fallimento

Dopo il rischio di fallimento sfiorato, il Bologna è stato salvato dall'intervento risanatore di Joey Saputo

E' dal 2014 ormai che Joey Saputo ha rilevato il Bologna: una squadra sull'orlo del fallimento, salvata da un progetto con cinque soci al 20%, ma che col tempo vedranno il solo Saputo come azionista di maggioranza, in quanto l'unico a poter coprire i debiti evitando il fallimento della società.

A fine 2015 la promozione, con lo stanziamento sia di un budget importante, ma soprattutto con un progetto importante, quello di riportare i felsinei agli antichi splendori nell'arco di tempi anche relativamente brevi: quindi l'acquisto del centro tecnico per 12, il progetto di un restyling del Dall'Ara di cui si parla proprio in questo periodo, un progetto da oltre 120 milioni. In questi sei anni anche sul mercato e per i nuovi arrivi sono stati spesi più di 200 milioni.