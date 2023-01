Carlino – Il punto sull’infermeria del Bologna

Come riporta il Resto del Carlino, ieri non si è allenato Soriano: dopo un pestone subito contro l'Atalanta è rimasto a riposo. C'è ottimismo attorno al capitano: se dovesse tornare ad allenarsi oggi, l'allarme sarebbe rientrato. Gli altri due osservati speciali sono Zirkzee e Barrow. Il giovane olandese ha ripreso ad allenarsi sul campo: per lui una mezz'ora di lavoro atletico tra cambi di direzione e tiri in porta. Rimane difficile un suo impiego dal primo minuto ad Udine, ma sicuramente si siederà in panchina e potrà dare una mano nella ripresa. Come lui, allo stesso modo, farà Barrow. L'esterno gambiano proverà a dare il suo contributo nella seconda parte di gara, facendo rifiatare i suoi compagni del reparto offensivo. Nel frattempo De Silvestri, Arnautovic e Bonifazi si stanno sottoponendo alle terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Ieri assente anche Vignato: il suo futuro è sempre più lontano da Casteldebole.