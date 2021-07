Carlino – Il primo urlo è quello dell’Orso

Orsolini è ripartito con entusiasmo: 2 gol in 9 minuti. Contro la Bagnolese a segno anche Sansone e Van Hoojidonk

Un pallonetto di sinistro a beffare il portiere fuori dai pali e il bis di destro a porta sguarnita: sono questi i primi due gol (realizzati in 9 minuti) dell'Orso che, smaltita la delusione per la mancata convocazione agli Europei, è in cerca di riscatto in maglia rossoblù. E' ancora calcio d'estate e si dovrà attendere altri avversari per valutare la sua prova ma, dopo alcune voci di mercato, Orsolini sembra già concentrato per la prossima stagione, a partire dal fare gruppo con i compagni. Nel primo test stagionale, terminato 6-1 in favore dei rossoblù, il Bologna è sceso in campo con un inedito 4-1-4-1 (vista l'assenza dei nazionali), con prove di affinità in difesa tra Soumaoro e Bonifazi e Schouten unico perno in mediana. Davanti spazio a Vignato, tra i più attivi, Soriano, Sansone (anche lui in gol) a completare il quartetto dietro a Santander, sostituito dopo mezz'ora da Van Hoojidonk, a segno dopo un errore sotto porta.