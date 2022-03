Carlino – Il peso dell’attacco su Musa Barrow

L'analisi del Carlino

Un Arnautovic recuperato in extremis farebbe comunque comodo al Bologna contro i Granata, dove agirebbe da fulcro nel 343. Al suo posto scalda i motori Barrow, che sembra il maggior indiziato per ricoprire il ruolo di prima punta affiancato da Orsolini a destra e da Sansone a sinistra. Musa ha già agito da attaccante centrale contro il Napoli davanti alla coppia Vignato-Orsolini e con la Fiorentina, con alle spalle Sansone e Soriano. In entrambi i casi Barrow ha faticato parecchio, dimostrando di non aver ritrovato la condizione della scorsa stagione, dove Sinisa, tra gennaio e marzo, lo schierò proprio da punta centrale per nove partite di fila. Intanto, a Casteldebole, Mihajlovic non ha fatto prove di formazioni ufficiali: sulla carta Barrow può giocare con Orso e Sansone, ma non è da escludere un Soriano nel vecchio ruolo di trequartista dietro al tandem d’attacco.