Carlino – Il mondo è fermo: slittano i rientri a Bologna dei giocatori

Il Bologna, così come tutte le squadre di Serie A, attende l’ok dal governo per la ripresa degli allenamenti: si va verso lunedì 4 maggio, ma ancora non c’è una data ufficiale. La mancanza di certezze ha portato il club rossoblu a chiudere un occhio con i suoi giocatori all’estero. I ragazzi dovevano infatti rientrare in queste ore, ma il loro permesso è stato appena prolungato.

Danilo, Krejci, Dijks e Taniga – che stanno attendendo l’evolversi della situazione in patria – saranno a Bologna entro mercoledì, subito dopo l’esito dell’assemblea di Lega. In questo modo, avranno comunque il tempo necessario per scontare le 2 settimane di isolamento, per poi tornare a disposizione dello staff tecnico e medico.

Fonte: “Carlino”