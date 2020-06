Mercato – Il matrimonio tra Palacio e il Bologna continua

Non poteva finire così questa magnifica storia d’amore, macchiata dal Coronavirus. Ed ecco quindi che entrambe le parti hanno deciso di continuare a “volersi bene”. Rodrigo Palacio rimarrà infatti a Bologna ancora almeno per un altro anno. L’attaccante argentino ha scelto di continuare in maglia rossoblu fino almeno al giugno 2021. Mancano solo le firme: la società dovrebbe ufficializzare il tutto oggi. “El Trenza” avrà il principale compito di fare da chioccia ai giovani talenti del reparto offensivo, sapendo però che la sua figura sarà sempre in grado di farla.

Ma non sarà da solo. Garantiranno esperienza anche i due brasiliani Danilo e Da Costa, entrambi al rinnovo col Bologna. Il centrale ed il terzo portiere rimarranno in Emilia fino alla fine della prossima stagione, consapevoli di quale sarà il loro ruolo. Danilo verrà di certo scavalcato nelle gerarchie da un centrale più giovane e talentuoso, che avrà però bisogno della sua maturità. Da Costa invece rimarrà nelle retrovie, non si farà vedere in campo ma il suo apporto nello spogliatoio, in allenamento ed in panchina sarà come al solito fondamentale. Il Bologna punta sui giovani, ma senza chi possa fargli da guida non andranno molto lontano.

Fonte: “Carlino”