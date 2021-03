Carlino – Il finale di stagione deciderà il rinnovo dei veterani

Tanti veterani con i contratti vicini alla scadenza, il finale di stagione porterà il club a decidere

Walter Sabatini ha parlato chiaro: "Un finale in crescendo sarebbe una cosa, in caso contrario sarebbe difficile riproporre gli stessi giocatori". Tradotto: o si finisce bene o si rischia una rivoluzione.

Per il Resto del Carlino questo concetto vale non solo per i giovani ma anche per i veterani che si avvicinano alle scadenze contrattuali. Si tratta di Da Costa, Danilo e Palacio che scadranno a giugno, De Silvestri e Medel tra un anno, Poli, Soriano, Sansone, Skorupski, Mbaye e Dijks nel 2023. I prossimi mesi saranno dunque cruciali per l'impianto della squadra e al momento si lavorerebbe a due rinnovi, Skorupski e Soriano, mentre per tutti gli altri si attenderà di capire cosa accadrà nell'ultima parte di campionato: alcuni saranno rinnovati, altri portati a scadenza e altri ceduti.