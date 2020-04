Carlino – Il Bologna si prepara: il centro sportivo è un gioiello, ma…

Al momento è ancora impossibile prevedere quando la Serie A potrà ripartire. Si parla però di inizio maggio per la ripresa degli allenamenti, ed ecco quindi che il Bologna non vuole farsi trovare impreparato. Ci potrebbe essere infatti la possibilità di avviare veri e propri ritiri blindati, dove i rossoblu svolgeranno i primi allenamenti. Da questo punto di vista, però, i giocatori possono stare tranquilli: il centro sportivo Niccolò Galli d Casteldebole è il top di gamma.

La sede rossoblu è stata scelta più volte anche dalla Nazionale, che ci sarebbe dovuta tornare tra poco per allenarsi in vista dell’amichevole al Dall’Ara contro la Repubblica Ceca. Il centro tecnico di Casteldebole è invidiato da molte società qui in Italia, grazie soprattutto ai lavori di ampliamento voluti da Saputo nell’aprile del 2017. C’è però un ma: il centro infatti non prevede ancora camere per i giocatori e per lo staff. Alla ripresa delle prime sedute, quindi, tutti dovranno alloggiare in un hotel vicino, come ad esempio il Calzavecchio di Casalecchio.

Fonte: “Carlino”