Carlino – Il Bologna si gioca l’Europa

Per avere il calendario definitivo della Serie A bisognerà attendere lunedì, ma da Bologna-Juve (balla dal 22 al 24 giugno) a Bologna-Torino (2 agosto), ci sono 12 partite in 40 giorni. Sarà cavalcata europea?

Sinisa Mihajlovic ci crede e ci spera e ha chiesto ai suoi di partire fortissimo, d’altronde la classifica consente qualche chance. Come riporta il Resto del Carlino, l’Europa è una missione difficile ma non impossibile, con il Bologna ora decimo con 2 punti di ritardo dal settimo posto del Milan. Mancano ancora i recuperi della venticinquesima giornata che potrebbero portare un paio di squadre a scavalcare i rossoblù, ma la sostanza non cambia e l’Europa non è tanto distante. Guardandosi dietro, invece, solo i più ansiogeni potrebbero pensare a rischi in ottica salvezza con i rossoblù a più 9 sul Lecce terzultimo.