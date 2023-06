Carlino – Il Bologna saluta Corazza: Sartori cambia le giovanili

Giovanni Sartori si appresta a cambiare anche il settore giovanile, dopo che al suo ingresso un anno fa si decise per una annata di transizione confermando per una stagione Corazza. Ma ora il direttore tecnico è pronto a portare i suoi uomini. In ambiente calcistico si dà per sicuro l'approdo al Bologna di Loris Margotto, attuale responsabile del progetto scuola calcio e accademia dell'Atalanta, ma gli innesti potrebbero essere due. Se si divideranno le responsabilità tra Scuola Calcio e Settore Giovanile, in rossoblù allora potrebbe arrivare anche Maurizi Costanzi, che ha lavorato con Sartori sia a Verona che a Bergamo. E' lui il primo nome, mentre in seconda fila ci sono Ludergnani del Torino e Bava, ex direttore proprio in granata.