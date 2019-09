Carlino – Il Bologna ritrova l’Udinese, ma oggi è un’altra storia

Il Bologna ritrova l’Udinese. L’ultima volta era domenica 4 marzo: Mihajlovic era appena arrivato sulla panchina rossoblu e la squadra cercava disperatamente punti per salvarsi. A prevalere furono però i padroni di casa per 2-1, grazie al gol di Pussetto nel finale su decisivo errore di Poli. I friulani allungavano quindi in classifica, mentre i felsinei si ritrovavano a -7 dagli avversari. Bologna in caduta libera, sprofondato sempre più in zona retrocessione: come riporta il “Carlino”, quella alla Dacia Arena contro l’Udinese fu la 14^ sconfitta in 26^ giornate.

Oggi il Bologna torna ad Udine per la 6^ giornata di campionato, ma è decisamente un’altra storia. Per tutti quanti. Per fortuna, lo è in primis per il Bologna come ambiente. I rossoblu giocano che è un piacere, e vedono il match di questo pomeriggio come il trampolino di lancio per spiccare definitivamente il volo. Questa squadra può ambire a qualcosa di importante, quantomeno a chiudere la stagione nella colonna di sinistra: l’incubo della Serie B, visto anche l’inizio di stagione, sembra ormai solo un lontano ricordo. Storia diversa anche per Poli, che vorrà farsi perdonare: il centrocampista è ora un leader di questa squadra e, nel giorno del suo compleanno, sarà ancora una volta titolare al fianco di Medel. Purtroppo, invece, è un’altra storia anche per Sinisa Mihajlovic: la battaglia che sta affrontando va al di là di ogni questione sportiva. In ogni caso, questo Bologna saprà lottare in campo anche per lui.