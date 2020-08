Carlino – Il Bologna riparte dal progetto Barrow

Musa Barrow è il fulcro del progetto del Bologna del futuro. L’attaccante gambiano è arrivato in rossoblù lo scorso inverno, e ha da subito conquistato il cuore dei tifosi a suon di gol e prestazioni esaltanti. Adesso il club deve fare chiarezza su quello che sarà il suo ruolo in vista della prossima stagione: attaccante centrale oppure esterno sinistro?

Il Resto del Carlino in edicola oggi ricorda come Barrow sia arrivato sotto le Due Torri con l’intenzione di giocare da punta centrale, ma è nel ruolo di esterno sinistro dove ha dato le migliori soddisfazioni a Mihajlovic. E proprio per questo motivo il tecnico serbo fa fatica a cambiargli posizione in campo. Una decisione definitiva però deve essere presa, anche perchè da qui passano le future scelte della società sul mercato. L’unica cosa certa in vista della prossima stagione è che Musa Barrow sarà uno dei punti focali del progetto Bologna: per il ruolo la palla passa a Mihajlovic adesso.