Il Bologna riparte con la Juventus nel mirino

Il Governo ha deciso: la Serie A e la Serie B ricominciano. Si dovrà seguire il protocollo e molte altre regole di prevenzione e sicurezza, ma il calcio italiano riprende. Ancora da capire però esattamente come. Il campionato avrà il suo nuovo inizio il 20 giugno, ma solo oggi la Lega deciderà se le prime partite saranno le gare da recuperare della 25^ giornata oppure se dapprima si vorrà dare la precedenza al 27^ turno completo.

Nel primo caso, il Bologna scenderebbe in campo il 24 giugno: la squadra di Mihajlovic non ha infatti gare da recuperare, avendo giocato la sua ultima partita il 29 febbraio all’Olimpico contro la Lazio. Nel secondo caso, invece, il Bologna giocherebbe già il 20. In entrambe le situazioni, il suo avversario sarà la Juventus. CR7 e compagni arriveranno dunque al Dall’Ara, da capire solo quando. La voglia di tornare a giocare è tanta, soprattutto se il calendario ti mette subito davanti la squadra più forte.

Fonte: “Carlino”